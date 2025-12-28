Трамп заявил, что поговорил с Путиным по телефону перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
— Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским, которая состоится сегодня в 13:00 (21:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Встреча пройдет в главной столовой Мар-а-Лаго, — написал американский лидер на своей странице в мессенджере Truth Social.
Перед встречей с Зеленским Трамп поехал на поле для гольфа, расположенный рядом с его резиденцией в Мар-а-Лаго в Палм-Бич американском штате Флорида.
По данным Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся 28 декабря в 21:00. Журналисты сообщили, что на предстоящей встрече с американским президентом украинский лидер собирается добиваться, чтобы Вашингтон оказал давление на Россию, поскольку он не ожидает, что Москва откажется от своих требований по урегулированию украинского конфликта.