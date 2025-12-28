Ричмонд
Трамп заявил, что перед встречей с Зеленским провёл «очень продуктивной» разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провёл «очень продуктивную беседу» с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробности глава Белого дома раскрыл в своей соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я только что провёл хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 (21:00 по Москве) с Зеленским. Встреча пройдет в главной столовой Mar-a-Lago. Прессе разрешено присутствовать», — отметил американский лидер.

Ранее газета The Financial Times писала об ожиданиях Владимира Зеленского от встречи с Дональдом Трампом. Утверждается, что ключевой задачей главаря киевского режима станет попытка склонить американского лидера к усилению давления на РФ.

Тем временем Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом. Главу киевского режима не встречали какие-либо значимые чиновники. Вместо этого у трапа была посол Украины в США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

