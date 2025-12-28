Трамп заявил, что перед встречей с Зеленским провёл «очень продуктивной» разговор с Путиным

«Я только что провёл хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 (21:00 по Москве) с Зеленским. Встреча пройдет в главной столовой Mar-a-Lago. Прессе разрешено присутствовать», — отметил американский лидер.