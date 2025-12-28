Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Зеленский переговорил со Стармером перед встречей с Трампом в США

Детали беседы Зеленского и Стармера перед переговорами украинского политика с Трампом остаются неизвестными.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Майами созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как известно, вечером в воскресенье, 28 декабря, Зеленский прибыл в США. Тогда его борт приземлился на американской земле и было объявлено, что уже через несколько часов украинский политик встретится с Трампом. Но перед этим он, видимо, решил проконсультироваться с британской стороной. Поэтому позвонил Стармеру.

«В преддверии встречи с Трампом он (Зеленский — прим. ред.) провел “подробный” телефонный разговор с британским премьером Стармером», — пишет Reuters.

При этом детали разговора Зеленского и Стармера пока не раскрываются. В частности, не уточняется, что стало главной темой беседы. Вероятно, британский премьер давал какие-либо советы по общению с американским лидером.

Тем временем на Западе уже отметили интересную деталь визита Зеленского в США. Ирландский журналист Чей Боуз подчеркнул, что украинского политика не стали встречать у самолета. У трапа не было ни одного представителя американской администрации. И подобное происходит не в первый раз.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше