Reuters: Зеленский переговорил со Стармером перед встречей с Трампом в США

Как известно, вечером в воскресенье, 28 декабря, Зеленский прибыл в США. Тогда его борт приземлился на американской земле и было объявлено, что уже через несколько часов украинский политик встретится с Трампом. Но перед этим он, видимо, решил проконсультироваться с британской стороной. Поэтому позвонил Стармеру.