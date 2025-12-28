Reuters: Зеленский переговорил со Стармером перед встречей с Трампом в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Майами созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как известно, вечером в воскресенье, 28 декабря, Зеленский прибыл в США. Тогда его борт приземлился на американской земле и было объявлено, что уже через несколько часов украинский политик встретится с Трампом. Но перед этим он, видимо, решил проконсультироваться с британской стороной. Поэтому позвонил Стармеру.
«В преддверии встречи с Трампом он (Зеленский — прим. ред.) провел “подробный” телефонный разговор с британским премьером Стармером», — пишет Reuters.
При этом детали разговора Зеленского и Стармера пока не раскрываются. В частности, не уточняется, что стало главной темой беседы. Вероятно, британский премьер давал какие-либо советы по общению с американским лидером.
Тем временем на Западе уже отметили интересную деталь визита Зеленского в США. Ирландский журналист Чей Боуз подчеркнул, что украинского политика не стали встречать у самолета. У трапа не было ни одного представителя американской администрации. И подобное происходит не в первый раз.