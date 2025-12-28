Трамп сообщил о проведении телефонного разговора с Путиным

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Владимиром Путиным.
«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед моей встречей с Зеленским», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома добавил, что встретится с Владимиром Зеленским в главном обеденном зале Мар-а-Лаго.
Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в американском штате Флорида, она начнется в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве).
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше