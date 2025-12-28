Ричмонд
Трамп сообщил о проведении телефонного разговора с Путиным

Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России перед встречей с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед моей встречей с Зеленским», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что встретится с Владимиром Зеленским в главном обеденном зале Мар-а-Лаго.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в американском штате Флорида, она начнется в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве).

