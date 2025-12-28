Ричмонд
Песков подтвердил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин и Трамп поговорили по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между главами государств России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским лидером.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье, 28 декабря, Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее выяснилось, что Белый дом перенес встречу Трампа с Зеленским на 21:00 по московскому времени.

