Китай впервые запустил гиперзвуковую ракету YJ-20 с эсминца

«Официальный репортаж китайских СМИ в воскресенье раскрыл момент, когда гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с крупного эсминца типа 055 ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)…» — сказано в сообщении.
Запуск был осуществлён с одной из установок вертикального пуска в кормовой части корабля с использованием так называемого холодного старта. Как отмечает издание, согласно данным официального источника, близкого к пресс-центру НОАК, ракета успешно поразила учебную цель.
Издание подчёркивает, что подобная демонстрация запуска этого конкретного типа ракеты с корабля средствами массовой информации ранее никогда не осуществлялась.
