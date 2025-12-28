Ричмонд
Китай впервые запустил гиперзвуковую ракету YJ-20 с эсминца

Вооружённые силы Китая впервые обнародовали кадры пуска гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца типа 055 «Уси». Об этом сообщила газета Global Times.

Источник: Life.ru

«Официальный репортаж китайских СМИ в воскресенье раскрыл момент, когда гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с крупного эсминца типа 055 ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)…» — сказано в сообщении.

Запуск был осуществлён с одной из установок вертикального пуска в кормовой части корабля с использованием так называемого холодного старта. Как отмечает издание, согласно данным официального источника, близкого к пресс-центру НОАК, ракета успешно поразила учебную цель.

Издание подчёркивает, что подобная демонстрация запуска этого конкретного типа ракеты с корабля средствами массовой информации ранее никогда не осуществлялась.

Ранее Китай резко раскритиковал доклад Пентагона о вооружённых силах страны. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что публикация искажает оборонную политику Китая и создаёт «предлоги для сохранения американской военной гегемонии».

