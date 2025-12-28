Ричмонд
Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

По словам американского лидера, разговор был хорошим и очень продуктивным. «Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным,» — написал Трамп.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии переговоров с Владимиром Зеленским во Флориде, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, разговор был хорошим и очень продуктивным. «Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным,» — написал Трамп. Он добавил, что встреча с Зеленским пройдет в присутствии прессы в главном обеденном зале его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил состоявшийся телефонный разговор двух лидеров.

Встреча Трампа и Зеленского состоится 28 декабря, ее начало запланировано на 13.00 по местному времени (21.00 по минскому). Ранее Зеленский заявлял, что на встрече намерен поднять территориальные вопросы. По его словам, в целом план урегулирования украинского кризиса из 20 пунктов согласован между Украиной и США «на 90%». По данным украинских СМИ, Трамп и Зеленский после переговоров созвонятся с европейскими лидерами. -0-

