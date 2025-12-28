Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Встреча Трампа и Зеленского состоится 28 декабря, ее начало запланировано на 13.00 по местному времени (21.00 по минскому). Ранее Зеленский заявлял, что на встрече намерен поднять территориальные вопросы. По его словам, в целом план урегулирования украинского кризиса из 20 пунктов согласован между Украиной и США «на 90%». По данным украинских СМИ, Трамп и Зеленский после переговоров созвонятся с европейскими лидерами. -0-