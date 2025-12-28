В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Представитель Кремля лаконично ответил утвердительно на прямой вопрос журналистов. Тем не менее подробности содержания беседы пока не раскрываются. Отмечается, что это произошло перед очной встречей Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского, которая должна состояться сегодня, около 21:00 по московскому времени в резиденции Мар-а-Лаго.
Напомним, что американский президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что провёл телефонный разговор с президентом России. Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным очень продуктивными, но не привёл конкретных обсуждавшихся тем.
