В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Трампа

Между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом действительно в воскресенье, 28 декабря, состоялся телефонный разговор. Факт беседы подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на запрос ТАСС.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля лаконично ответил утвердительно на прямой вопрос журналистов. Тем не менее подробности содержания беседы пока не раскрываются. Отмечается, что это произошло перед очной встречей Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского, которая должна состояться сегодня, около 21:00 по московскому времени в резиденции Мар-а-Лаго.

Напомним, что американский президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что провёл телефонный разговор с президентом России. Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным очень продуктивными, но не привёл конкретных обсуждавшихся тем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

