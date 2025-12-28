Армия Израиля получила первую в мире лазерную ПВО «Железный луч»

Новая система предназначена для перехвата реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и беспилотников. Ожидается, что Iron Beam станет частью многоуровневой израильской системы противоракетной обороны и будет дополнять уже действующие комплексы.
Ключевая особенность «Железного луча» — использование лазера мощностью 100 киловатт. У системы фактически неограниченный боезапас, а стоимость одного «выстрела» и обслуживания значительно ниже, чем у ракет-перехватчиков. Она способна поражать цели на дистанции от сотен метров до нескольких километров, включая объекты, слишком малые для традиционных ПВО.
Ранее Life.ru писал, что Израиль признал независимость Сомалиленда. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.
