Армия Израиля получила первую в мире лазерную ПВО «Железный луч»

Армия обороны Израиля получила первую лазерную установку новейшей системы ПВО Iron Beam («Железный луч»). Торжественная передача прошла на севере страны после завершения сложного этапа разработки, рассказали в МИД Израиля.

Источник: Life.ru

Новая система предназначена для перехвата реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и беспилотников. Ожидается, что Iron Beam станет частью многоуровневой израильской системы противоракетной обороны и будет дополнять уже действующие комплексы.

Ключевая особенность «Железного луча» — использование лазера мощностью 100 киловатт. У системы фактически неограниченный боезапас, а стоимость одного «выстрела» и обслуживания значительно ниже, чем у ракет-перехватчиков. Она способна поражать цели на дистанции от сотен метров до нескольких километров, включая объекты, слишком малые для традиционных ПВО.

Ранее Life.ru писал, что Израиль признал независимость Сомалиленда. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.

