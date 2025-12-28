В сирийской Латакии задержали более 100 участников беспорядков

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы безопасности Сирии задержали более 100 участников беспорядков в Латакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По меньшей мере 3 человека погибли и 55 получили ранения в ходе беспорядков в Сирии.
Ранее сообщалось о перестрелках между силовиками и вооруженными лицами, которые были в толпе демонстрантов, в результате чего погибли три человека и более 60 получили ранения.
Официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты, но требует от них не поддаваться на призывы к насилию и беспорядкам.
Как указывает телеканал, инициатором проведения протестов выступил глава Высшего алавитского исламского совета Сирии шейх Газаль Газаль, который добивается предоставления автономии религиозному меньшинству — алавитам, проживающим на западном побережье Сирии.
Оборонное ведомство страны направило в Латакию и Тартус дополнительные воинские контингенты и бронетехнику, которые в настоящее время дислоцируются на основных городских площадях. -0-