Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что этот звонок действительно имел место.
— Да, могу подтвердить, — приводят его слова в материале.
Изначально о звонке сообщил сам Дональд Трамп. Американский лидер поговорил с Путиным в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он сообщил, что переговоры с Зеленским пройдут в зале его резиденции Мар-а-Лаго, на встречу также пригласили журналистов. По данным Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся 28 декабря в 21:00.
В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп созванивались 16 октября. Об этом также сообщил Дмитрий Песков. Несмотря на вбросы об общении президентов, он уточнил, что после этого лидеры двух стран не созванивались.
Причем упомянутые «вбросы» делал и сам Трамп. Незадолго до слов Пескова он заявил, что «недавно» провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.