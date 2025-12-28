Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение как поражение

Ультраправые силы на Украине будут воспринимать любое мирное соглашение как поражение. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы», — указано в материале.

Отмечается, что правые силы на Украине часто говорят о Европе уже не как о военном союзнике, а как о деградировавшем партнёре.

Ранее немецкий политолог Патрик Бааб сказал, что ультраправые вооружённые боевики мешают установлению мира на Украине.

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Зеленский начал ставить интересы узкой националистически настроенной группы выше, чем интересы народа.