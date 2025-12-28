«Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы», — указано в материале.
Отмечается, что правые силы на Украине часто говорят о Европе уже не как о военном союзнике, а как о деградировавшем партнёре.
Ранее немецкий политолог Патрик Бааб сказал, что ультраправые вооружённые боевики мешают установлению мира на Украине.
Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Зеленский начал ставить интересы узкой националистически настроенной группы выше, чем интересы народа.