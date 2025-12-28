Спецпредставитель президента РФ одной фразой отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампе о телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Важнейший диалог продолжается», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что провел хороший и продуктивный разговор с Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье, 28 декабря, Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
