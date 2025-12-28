Трамп признал украинский кризис самым сложным для себя, заявил Ушаков

«Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию», — сказал Ушаков журналистам.
