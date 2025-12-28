Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Путин обсудили прекращение огня на Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп придерживаются аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинскими и европейцами временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта, заявил в воскресенье журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — сказал Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше