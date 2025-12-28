Ушаков: Путин и Трамп считают, что перемирие только затянет конфликт с Киевом

Американский лидер поговорил с Путиным 28 декабря, в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он сообщил, что переговоры с Зеленским пройдут в зале его резиденции Мар-а-Лаго, на встречу также пригласили журналистов. По данным Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся 28 декабря в 21:00.