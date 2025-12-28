Ушаков: Путин и Трамп считают, что перемирие только затянет конфликт с Киевом

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп солидарны в вопросе временного перемирия в рамках украинского конфликта. Главы государств согласны, что оно приведет лишь к затягиванию конфликта. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя состоявшийся телефонный разговор президентов.
В то же время Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Однако о параметрах этих рабочих групп по Украине станет известно в начале января.
По словам Ушакова, глава Белого дома признал, что украинский конфликт для него оказался самым трудным в контексте урегулирования.
— Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к полит-дипломатическому урегулированию, — приводит слова Ушакова ТАСС.
Также помощник российского лидера уточнил, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились вскоре созвониться снова, передает ТАСС.
— Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером, — отметил Ушаков.
Американский лидер поговорил с Путиным 28 декабря, в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он сообщил, что переговоры с Зеленским пройдут в зале его резиденции Мар-а-Лаго, на встречу также пригласили журналистов. По данным Белого дома, переговоры Трампа и Зеленского начнутся 28 декабря в 21:00.