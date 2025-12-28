Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США

Последний, пятый пункт плана, — это опора на «армию влиятельных лиц». Вэнс вскоре может столкнуться с критикой со стороны потенциальных соперников-республиканцев, предупреждает Axios. Республиканцы, знакомые с позицией вице-президента, сказали, что ответ на это подорвет его авторитет. Вместо того, чтобы реагировать, он попытается опереться на консервативных сторонников, давно поддерживающих его, в том числе сына американского президента Дональда Трампа-младшего и ультраправого политического активиста Джека Пособека. Многие из таких деятелей, как отмечает Axios, выступали за то, чтобы Трамп назвал Вэнса своим преемником.