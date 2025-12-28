Ушаков: Разговор Путина и Трампа по инициативе главы США продлился больше часа

Как ранее писал сайт KP.RU, встреча Трампа и Зеленского запланирована на сегодня, 28 декабря, и должна начаться в присутствии прессы в 21:00 мск. Напомним, украинец прибыл в Майами в обычной черной футболке с коротким рукавом.