Ушаков: Разговор Путина и Трампа по инициативе главы США продлился больше часа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 15 минут.
По его словам, разговор состоялся по инициативе американского лидера. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта до встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Также Трамп и Путин договорились провести еще один телефонный разговор по итогам встречи главы американского государства с украинцем.
Как ранее писал сайт KP.RU, встреча Трампа и Зеленского запланирована на сегодня, 28 декабря, и должна начаться в присутствии прессы в 21:00 мск. Напомним, украинец прибыл в Майами в обычной черной футболке с коротким рукавом.
Американские СМИ сообщали, что Трамп не ожидает ничего стоящего от визита Зеленского в США.