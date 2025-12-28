Ричмонд
Ушаков: Трамп заявил, что перспективы сотрудничества США и РФ впечатляют

Ушаков рассказал о мнении Трампа по сотрудничеству с Россией после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о мнении президента США Дональда Трампа по перспективам сотрудничества Москвы и Вашингтона. Трамп, по словам Ушакова, высказывался об этих возможностях, назвав их впечатляющими. Но они, дескать, будут доступны только после завершения конфликта на Украине.

«Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить конфликт, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной», — заявил Ушаков.

Напомним, что Россия и США уже готовятся к совместному освоению Арктики — сверхдержавам будет значительно проще разработать и поделить эти территории между собой сообща.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп заявил о продуктивном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2025 года. Американский лидер говорил с российский перед встречей с Зеленским.

