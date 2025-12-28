Ушаков: Трамп заявил, что перспективы сотрудничества США и РФ впечатляют

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о мнении президента США Дональда Трампа по перспективам сотрудничества Москвы и Вашингтона. Трамп, по словам Ушакова, высказывался об этих возможностях, назвав их впечатляющими. Но они, дескать, будут доступны только после завершения конфликта на Украине.