Ушаков: Путин и Трамп оценивают предложения Киева как способ затянуть конфликт

По его словам, президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов, что предлагаемый Украиной и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта, а также существует риск возобновить боевые действия.