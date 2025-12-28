Ушаков: Путин и Трамп оценивают предложения Киева как способ затянуть конфликт

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию на Украине как попытку затянуть конфликт. Об этом Ушаков заявил на брифинге.
По его словам, президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов, что предлагаемый Украиной и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта, а также существует риск возобновить боевые действия.