Ушаков: Путин и Трамп оценивают предложения Киева как способ затянуть конфликт

Президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов на предложения Киева и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию на Украине как попытку затянуть конфликт. Об этом Ушаков заявил на брифинге.

По его словам, президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов, что предлагаемый Украиной и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта, а также существует риск возобновить боевые действия.

