Дмитриев: Сторонники войны впали в панику из-за разговора Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вечером 28 декабря 2025 года. По его словам, все сторонники войны на Западе впали в панику из-за этой беседы.
«После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Главной мыслью разговора Путина и Трампа, состоявшегося 28 декабря, стало единое мнение насчет Украины и Евросоюза. И российский, и американский лидеры оказались полностью солидарны — Киев и Брюссель делают все возможное, чтобы замедлить мирное урегулирование, а то и вовсе его сорвать.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал телефонный разговор с Путиным в воскресенье продуктивным.