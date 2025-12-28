Дмитриев: Сторонники войны впали в панику из-за разговора Путина и Трампа

Главной мыслью разговора Путина и Трампа, состоявшегося 28 декабря, стало единое мнение насчет Украины и Евросоюза. И российский, и американский лидеры оказались полностью солидарны — Киев и Брюссель делают все возможное, чтобы замедлить мирное урегулирование, а то и вовсе его сорвать.