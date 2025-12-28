Путин и Трамп считают, что инициативы ЕС и Киева лишь затянут конфликт

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведёт лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — заявил Ушаков.
Также Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа был инициирован американской стороной. Беседа продлилась один час пятнадцать минут и началась с взаимных новогодних поздравлений.
