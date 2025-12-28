Путин согласился с предложением США урегулировать конфликт в рабочих группах

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился на предложение США продолжить работу по урегулированию конфликта на Украине в рамках специально созданных рабочих групп. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам помощника президента РФ, глава государства согласился с предложением американской стороны, чтобы продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп.
Ушаков подчеркнул, что одна из них групп будет заниматься «аспектами проблематики безопасности», а другая — «вопросами экономической сферы».