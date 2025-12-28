Ричмонд
В США раскрыли главную тему разговора Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с лидером США Дональдом Трампом вопрос восстановления Украины. Главную тему предстоящего разговора раскрыл телеканал NBC.

Источник: Reuters

«В дополнение к гарантиям безопасности для Украины украинцы готовятся обсуждать экономическое процветание и реконструкцию страны», — указано в сообщении со ссылкой на украинского чиновника.

Отдельно подчеркивается, что по итогам встречи двух лидеров может пройти совместная пресс-конференция, «необязательно для того, чтобы объявить о чем-то новом».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский намерены совершить совместный телефонный звонок в Европу после двухсторонних переговоров. «Кто именно присоединится к лидерам еще согласовывается», — говорится в сообщении.

