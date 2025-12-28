Ричмонд
В ФРГ испугались украинских радикалов, которые сделают из ЕС «козлов отпущения»

Крайне правые силы на Украине могут воспринять любое мирное соглашение как поражение, что способно создать угрозы для самой Европы. Об этом пишет Berliner Zeitung, анализируя возможные последствия завершения конфликта.

Источник: Life.ru

«Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый войной, легко может обернуться против Европы», — указано в статье.

В публикации подчёркивается, что украинские экстремисты всё активнее обвиняют европейские правительства в предательстве, называя их ненадёжными и морально обанкротившимися. В итоге Европа может сама стать целью тех сил, которые ранее вооружала, обучала и финансово поддерживала.

Тем временем в Германии прозвучал публичный призыв к канцлеру Фридриху Мерцу одобрить передачу крылатых ракет Taurus Украине. С таким заявлением выступил вице-председатель бундестага Омид Нурипур.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.