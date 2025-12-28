В публикации подчёркивается, что украинские экстремисты всё активнее обвиняют европейские правительства в предательстве, называя их ненадёжными и морально обанкротившимися. В итоге Европа может сама стать целью тех сил, которые ранее вооружала, обучала и финансово поддерживала.