Ушаков посоветовал Киеву принять «смелое решение» по Донбассу

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при условии, что Киев проявит смелость и примет решение по Донбассу, согласующееся с российско-американскими договорённостями. Эту мысль он озвучил на брифинге, подводя итоги беседы Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Для их [боевых действий] окончательного прекращения требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу», — рассказал Ушаков.

Напомним, что во время телефонного разговора лидеры России и США сошлись во мнении, что инициативы ЕС и Киева лишь затянут конфликт. Также Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа был инициирован американской стороной. Беседа продлилась один час пятнадцать минут и началась с взаимных новогодних поздравлений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

