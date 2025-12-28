Ушаков посоветовал Киеву принять «смелое решение» по Донбассу

Напомним, что во время телефонного разговора лидеры России и США сошлись во мнении, что инициативы ЕС и Киева лишь затянут конфликт. Также Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа был инициирован американской стороной. Беседа продлилась один час пятнадцать минут и началась с взаимных новогодних поздравлений.