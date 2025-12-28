Ушаков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

В ходе разговора Трамп заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт. «Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говоря об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной», — поделился Ушаков. Он подчеркнул, что оба лидера согласны с тем, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта.