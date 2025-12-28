Ушаков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине до встречи с Владимиром Зеленским во Флориде. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
По его словам, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Ушаков отметил, что он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, стороны выразили взаимную заинтересованность продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского кризиса.
В ходе разговора Трамп заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт. «Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говоря об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной», — поделился Ушаков. Он подчеркнул, что оба лидера согласны с тем, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта.
«Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию», — добавил Ушаков, обратив внимание на то, что глава Белого дома внимательно выслушал оценки перспектив урегулирования со стороны Москвы и аргументы российского лидера.
Путин в свою очередь согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию украинского кризиса в рамках специально созданных рабочих групп. Как пояснил Ушаков, одна из групп будет заниматься «различными аспектами проблематики безопасности», а другая — «вопросами экономической сферы». «О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января», — уточнил он.
Помощник президента РФ также заявил, что окончание боевых действий в Украине возможно, если Киев примет смелое решение по Донбассу в русле российско-американских договоренностей, а также с учетом ситуации на фронтах.
Кроме того, стало известно, что Путин и Трамп договорились провести еще один телефонный разговор по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа с Зеленским пройдет в присутствии прессы в главном обеденном зале резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. -0-