Трамп подтвердил, что перезвонит Путину после встречи с Зеленским

Лидеры России и США договорились провести дополнительный телефонный разговор после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Данное заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

«Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером», — сказал дипломат.

Вечером 28 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа была инициирована американской стороной. Разговор продлился один час пятнадцать минут и начался с новогодних поздравлений. К слову, в ходе беседы лидеры совпали в своей оценке мирных инициатив Киева и Евросоюза — обе стороны усматривают в этих предложениях явное намерение затянуть противостояние.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

