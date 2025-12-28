Ричмонд
Трамп встретил Зеленского во Флориде

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: AP 2024

Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.

Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.

После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами.

