Трамп встретил Зеленского во Флориде

Они должны обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом.
Зеленский говорил, что намерен обсудить с американской стороной гарантии безопасности от США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.
Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Президент США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». Украинская сторона обеспокоена, что разговор с Путиным «плохо скажется на настроении», сообщила Financial Times.
После встречи Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами.