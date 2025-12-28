Ричмонд
Зеленский встречается с Трампом во Флориде. Онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский уже в четвертый раз за год встречается с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры проходят в Палм-Бич (штат Флорида). Как ранее заявлял украинский лидер, на встрече постараются согласовать оставшиеся 10% пунктов мирного плана. По словам Зеленского, «много чего» может решиться до Нового года. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Источник: Газета.Ру

21:41.

21:37 Трамп сообщил, что после переговоров с Зеленским созвонится с европейскими лидерами, а потом снова пообщается с журналистами.

21:36 Трамп и Зеленский завершили общение с представителями прессы и вошли внутрь здания.

21:35 Мирная сделка даст значительные экономические выгоды Украине, заверил Трамп.

21:33 На встрече будет обсуждаться вопрос территориальных уступок — Зеленский.

21:32 ❗️Президент Путин очень серьезно настроен, все готовы идти на переговоры — Трамп.

21:29 Гарантии безопасности нужно обсуждать, мы дадим гарантии — Трамп.

21:28 ❗️Трамп встретил Зеленского на крыльце резиденции Мар-а-Лаго. Политики решили ответить на несколько вопросов журналистов.

21:23 В команде Зеленского опасаются, что встреча во Флориде может пойти плохо, и февральский скандал в Овальном кабинете может повториться, пишет Financial Times.

21:10 Трамп сообщил Путину, что намерен выстраивать переговоры с Зеленским с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

20:55 Путин и Трамп договорились еще раз созвониться по итогам встречи американского президента с Зеленским.

20:52 Представители США не встретили Зеленского по прибытии в Майами. «Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — отметил ирландский журналист Чей Боуз в X.

20:51 Трамп объявил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго. Представителей прессы пустят внутрь.

20:50.

20:47 Издание «Страна.ua» пишет, что Зеленский, возможно, готов пойти на куда большие уступки в мирном договоре, чем заявляет публично. «В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — уточняет издание.

20:46 Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным, назвал разговор «хорошим и очень продуктивным».

20:45 Как сообщил пул Белого дома, американский лидер накануне дня встречи весь день играл в гольф. Он вернулся после игры около 16 часов (полночь воскресенья по Москве).

20:42 Чего ждать от встречи двух лидеров — в материале «Газеты.Ru».

20:40 Добрый вечер, уважаемые читатели! Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречаются сегодня в Палм-Бич, чтобы обсудить мирный план по Украине. Они должны сесть за стол переговоров в 13:00 по местному времени (21:00 мск).

