Трамп рассказал о гарантиях для Украины со стороны ЕС

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны будут очень сильно вовлечены в будущие гарантии безопасности Украине.
«Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение. Европейские страны активно вовлечены в этот процесс», — сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Первая встреча Трампа и Зеленского, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.