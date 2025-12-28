Трамп заявил, что Москва стремиться к миру и указал на удары Киева по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на мир на Украине. В то же время американский лидер на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря, указал на удары Киева по российским территориям.
Кроме того, глава Белого дома поделился оптимистичным взглядом на урегулирование конфликта. По его словам, контуры сделки по Украине уже имеются, при этом урегулирование конфликта может пойти «очень быстро».
На этом фоне американский лидер считает, что страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.
В преддверии переговоров с Зеленским Трамп за час до встречи провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы Трампа с Зеленским.
Новость дополняется.