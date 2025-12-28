Трамп заявил, что Москва стремиться к миру и указал на удары Киева по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на мир на Украине. В то же время американский лидер на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря, указал на удары Киева по российским территориям.