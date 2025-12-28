Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: соратники Зеленского опасаются повторения скандала с Трампом

В команде главы киевского режима боятся повторения февральского скандала с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые члены команды Владимира Зеленского выступали против его личной встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, опасаясь повторения февральского скандала в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Не все советники Зеленского поддерживали идею новой личной встречи с Трампом. У части команды были опасения, что встреча во Флориде может пройти так же неудачно, как и катастрофические переговоры в Овальном кабинете в феврале», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в 21:00 по московскому времени в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это будет их четвёртая личная встреча.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что накануне Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который длился 1 час и 15 минут.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше