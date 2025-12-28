FT: соратники Зеленского опасаются повторения скандала с Трампом

Некоторые члены команды Владимира Зеленского выступали против его личной встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, опасаясь повторения февральского скандала в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Не все советники Зеленского поддерживали идею новой личной встречи с Трампом. У части команды были опасения, что встреча во Флориде может пройти так же неудачно, как и катастрофические переговоры в Овальном кабинете в феврале», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в 21:00 по московскому времени в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это будет их четвёртая личная встреча.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что накануне Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который длился 1 час и 15 минут.