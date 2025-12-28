Также помощник президента Юрий Ушаков на брифинге сделал замечание киевскому режиму. Он отметил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при условии, что Киев проявит смелость и примет решение по Донбассу, согласующееся с российско-американскими договорённостями. Ранее мы сообщили, что лидеры России и США договорились провести дополнительный телефонный разговор после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.