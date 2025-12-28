По словам Ушакова, республиканец последовательно подчёркивал необходимость максимально быстрого завершения конфликта. Он утверждал, что после установления мира откроются значительные возможности для развития торгово-экономических связей Вашингтона как с Москвой, так и с Киевом.
Таким образом, ключевой темой разговора, согласно информации из Кремля, стала идея о том, что мирное урегулирование способно стать мощным импульсом для нового этапа взаимовыгодного сотрудничества между всеми упомянутыми странами.
Также помощник президента Юрий Ушаков на брифинге сделал замечание киевскому режиму. Он отметил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при условии, что Киев проявит смелость и примет решение по Донбассу, согласующееся с российско-американскими договорённостями. Ранее мы сообщили, что лидеры России и США договорились провести дополнительный телефонный разговор после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
