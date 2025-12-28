Ричмонд
Трамп принял Зеленского в своей резиденции: Онлайн-трансляция

Во флоридской резиденции Мар-а-Лаго запланированы переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что ключевой темой встречи станет обсуждение предложенного Вашингтоном мирного плана.

Это будет уже четвертая личная встреча Трампа и Зеленского.

Это будет уже четвертая личная встреча между лидерами. Предполагается, что Зеленский и Трамп проведут совместный телефонный разговор с лидерами европейских государств. URA.RU. следит за мероприятием в своей онлайн — трансляции.

23:40 Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго Флориду. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

23:42 Трамп выразил ожидание на крайне удачную и отличную встречу с Зеленским. Он также заявил, что группы находятся на финальном этапе переговоров. Либо это прекратится, либо продлится очень долго. Трансляцию ведет Белый дом.

