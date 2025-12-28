Ричмонд
Ушаков: Трамп заявил Путину о стремлении завершить конфликт ради сотрудничества

В ходе телефонных переговоров американский лидер Дональд Трамп выразил твёрдую позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Глава Белого дома в разговоре с Владимиром Путиным настаивал на этом, акцентируя внимание на важности урегулирования. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в беседе с прессой.

«Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говоря об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной», — рассказал Ушаков.

Как передал Ушаков, президент США связывал окончание военного противостояния с открытием значительных возможностей для экономического взаимодействия. По словам представителя Кремля, Трамп говорил о впечатляющих перспективах, которые откроются для сотрудничества Вашингтона как с Москвой, так и с Киевом в случае завершения конфликта.

Таким образом, ключевым мотивом в беседе со стороны американского лидера стало желание ускорить мирное урегулирование, которое, по его мнению, станет основой для выгодного партнёрства всех сторон.

Ранее мы писали, что Трамп и Путин полностью совпали в своей оценке мирных инициатив Киева и Евросоюза — обе стороны усматривают в этих предложениях явное намерение затянуть противостояние. Также сообщалось, что в ходе беседы Трамп откровенно признался, что украинский кризис стал для него самым сложным испытанием в политической карьере. Помимо того стороны договорились о создании двух рабочих групп по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

