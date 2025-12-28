Ушаков: Трамп заявил Путину о стремлении завершить конфликт ради сотрудничества

Ранее мы писали, что Трамп и Путин полностью совпали в своей оценке мирных инициатив Киева и Евросоюза — обе стороны усматривают в этих предложениях явное намерение затянуть противостояние. Также сообщалось, что в ходе беседы Трамп откровенно признался, что украинский кризис стал для него самым сложным испытанием в политической карьере. Помимо того стороны договорились о создании двух рабочих групп по Украине.