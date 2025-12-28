Трамп заявил, что уже есть контуры соглашения об урегулировании на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что контуры соглашения о мирном урегулировании на Украине уже есть.
«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — сказал он представителям СМИ, с которыми пообщался перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент США также выразил мнение, что российский президент Владимир Путин и украинский лидер хотят достичь мира.
Президент США также сообщил, что планирует созвониться с Путиным после встречи с Зеленским и провести переговоры, которые будут «довольно трудные», но «не такие уж и трудные».
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Майами на переговоры с Трампом. Встречу планируется провести в главном обеденном зале имения лидера США Мар-а-Лаго во Флориде.
Лидер США заявил, что провел телефонный разговор с президентом России перед встречей с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал беседу хорошей и очень продуктивной.