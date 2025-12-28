«Мы на финальной стадии»: Трамп на встрече с Зеленским дал прогноз по завершению конфликта

Ранее Трамп уже заявлял, что мирное урегулирование на Украине «близко», о чем говорил в эфире Fox News, оценивая как продуктивные переговоры американской делегации с Владимиром Зеленским в Берлине. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия не получала новых документов по переговорам, а ряд ключевых вопросов все еще требует обсуждения, хотя в целом диалог называли результативным. Последние новости о переговорах Трампа и Зеленского во Флориде — в трансляции URA.RU.