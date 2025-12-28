Ричмонд
«Мы на финальной стадии»: Трамп на встрече с Зеленским дал прогноз по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит уже сложившиеся контуры возможной сделки по урегулированию конфликта на Украине и допустил, что процесс может пойти «очень быстро». Об этом он сообщил 28 декабря на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ход начала переговоров транслировал телеканал Fox News.

Урегулирование украинского конфликта может ускориться, считает Трамп.

Объясняя свою позицию, Трамп очертил два базовых сценария развития событий, не раскрывая деталей предполагаемой договоренности. «Урегулирование конфликта может пойти очень быстро. Либо это прекратится, либо продлится очень долго», — сказал Трамп.

По данным телеканала, встреча в Мар-а-Лаго началась с протокольной части в присутствии прессы, после чего лидеры перешли к закрытым переговорам. Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев хотят завершить конфликт.

Ранее Трамп уже заявлял, что мирное урегулирование на Украине «близко», о чем говорил в эфире Fox News, оценивая как продуктивные переговоры американской делегации с Владимиром Зеленским в Берлине. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия не получала новых документов по переговорам, а ряд ключевых вопросов все еще требует обсуждения, хотя в целом диалог называли результативным. Последние новости о переговорах Трампа и Зеленского во Флориде — в трансляции URA.RU.

