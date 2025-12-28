Ричмонд
Трамп: И Путин и Зеленский стремятся к достижению мира на Украине

Как российский лидер Владимир Путин, так и Владимир Зеленский стремятся к достижению мира на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что они оба [настроены на мир]», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским в своём поместье Мар-а-Лаго.

Вечером 28 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа была инициирована американской стороной. Разговор продлился один час пятнадцать минут и начался с новогодних поздравлений. К слову, в ходе беседы лидеры совпали в своей оценке мирных инициатив Киева и Евросоюза — обе стороны усматривают в этих предложениях явное намерение затянуть противостояние.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

