Трамп: переговоры по Украине находятся на финальном этапе

«Я думаю, мы на финальном этапе переговоров, и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться ещё очень долго», — заявил Трамп на встрече с Владимиром Зеленским во Флориде.
Он также отметил, что не ставит дедлайнов по урегулированию на Украине.
При этом президент США выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может пойти «очень быстро».
28 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского.
