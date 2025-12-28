Крутой раскрыл рабочий график Лукашенко на начало 2026 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» раскрыл рабочий график Александра Лукашенко на начало 2026 года, сообщает БЕЛТА.
«Президентом на первый квартал (даже можно сказать, на январь) анонсировано несколько серьезных мероприятий с нашими военными ведомствами. Поэтому государственный секретариат Совета безопасности сейчас готовит данные мероприятия. Далее Президент планирует посетить “Планар”, чтобы послушать, как реализуются программа развития микроэлектроники до 2028 года и совместные интеграционные проекты с Российской Федерацией», — рассказал Дмитрий Крутой.
В приоритете у главы государства также будет работа сельскохозяйственного сектора, особенно в Витебской области. «Контрольный срок — первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на наших мехдворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии. Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания нашего лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно», — подчеркнул глава Администрации Президента. -0-