Крутой раскрыл рабочий график Лукашенко на начало 2026 года

В приоритете у главы государства также будет работа сельскохозяйственного сектора, особенно в Витебской области. «Контрольный срок — первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на наших мехдворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии. Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания нашего лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно», — подчеркнул глава Администрации Президента. -0-