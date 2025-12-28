Израильская армия получила первую лазерную установку системы ПВО «Железный луч»

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы ПВО Iron Beam («Железный луч»), предназначенную для перехвата и уничтожения реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и беспилотников, сообщает РИА Новости.
«После сложного процесса разработки управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля и концерн Rafael Advanced Defense Systems сегодня поставили первую лазерную систему Iron Beam для Армии обороны Израиля на официальной церемонии, которая прошла в штаб-квартире Rafael на севере Израиля», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Как ожидается, система «Железный луч» будет интегрирована в многоуровневую систему противоракетной обороны Израиля в качестве дополнения к системам ПВО «Железный купол», «Праща Давида» и «Стрела».
Система «Железный луч» разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров. Она спроектирована для перехвата целей, которые слишком малы для системы «Железный купол», включая беспилотники. -0-