Израильская армия получила первую лазерную установку системы ПВО «Железный луч»

Система «Железный луч» разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров. Она спроектирована для перехвата целей, которые слишком малы для системы «Железный купол», включая беспилотники.