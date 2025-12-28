Трамп: Евросоюз ещё не принял решение по российским активам

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Главарь киевского режима допустил обсуждение на переговорах вопросов, связанных с возможными территориальными уступками. Дональд Трамп в ответ отметил, что подобные шаги способны принести Украине значительные экономические преимущества. После коротких заявлений для прессы политики продолжили беседу в приватной обстановке.