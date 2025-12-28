Ричмонд
Трамп: Евросоюз ещё не принял решение по российским активам

Решение о направлении замороженных российских активов на восстановление Украины ещё не принято. Данное заявление сделал президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским в своём поместье Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Ничего из этого ещё не было решено», — сообщил американский лидер.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Главарь киевского режима допустил обсуждение на переговорах вопросов, связанных с возможными территориальными уступками. Дональд Трамп в ответ отметил, что подобные шаги способны принести Украине значительные экономические преимущества. После коротких заявлений для прессы политики продолжили беседу в приватной обстановке.

Вместе с тем телефонные переговоры глав России и США состоялись вечером 28 декабря. Инициатором длившегося более часа разговора, по данным Кремля, выступила американская сторона. Беседа началась с обмена взаимными новогодними поздравлениями. Далее лидеры обсудили ряд актуальных международных вопросов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

