Трамп: Евросоюз ещё не принял решение по российским активам

«Ничего из этого ещё не было решено», — сообщил американский лидер.
Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Главарь киевского режима допустил обсуждение на переговорах вопросов, связанных с возможными территориальными уступками. Дональд Трамп в ответ отметил, что подобные шаги способны принести Украине значительные экономические преимущества. После коротких заявлений для прессы политики продолжили беседу в приватной обстановке.
Вместе с тем телефонные переговоры глав России и США состоялись вечером 28 декабря. Инициатором длившегося более часа разговора, по данным Кремля, выступила американская сторона. Беседа началась с обмена взаимными новогодними поздравлениями. Далее лидеры обсудили ряд актуальных международных вопросов.
