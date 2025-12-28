Дмитриев: Разговор Трампа и Путина вызвал панику у «поджигателей войны»

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что «поджигатели войны» находятся в состоянии «полной паники» после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Соответствующий пост в воскресенье, 28 декабря, появился на его странице в социальной сети Х.
— Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа, — говорится в публикации.
За час до начала переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал сам Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы Трампа с Зеленским.
Затем, перед началом переговоров, Трамп и Зеленский провели совместную пресс-конференцию, в рамках которой американский лидер в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта.