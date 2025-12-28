Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не согласился с предположениями, будто РФ не настроена на мир на Украине

Американский лидер Дональд Трамп отверг утверждения, что Россия не настроена серьёзно на урегулирование украинского конфликта, указав на удары украинских сил по объектам в Российской Федерации. Президент США ответил на вопросы журналистов перед переговорами с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча проходит в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Life.ru

По словам республиканца, президент России Владимир Путин очень серьёзно настроен на урегулирование.

«Я думаю, Украина тоже провела очень мощные атаки», — отметил хозяин Белого дома, комментируя удары РФ по украинским оборонным предприятиям.

Ранее Дональд Трамп объяснил, зачем ему понадобился телефонный разговор с Владимиром Путиным перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры по Украине вышли на критически важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Вечером 28 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа была инициирована американской стороной. Разговор продлился один час пятнадцать минут и начался с новогодних поздравлений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше