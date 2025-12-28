Трамп не согласился с предположениями, будто РФ не настроена на мир на Украине

Ранее Дональд Трамп объяснил, зачем ему понадобился телефонный разговор с Владимиром Путиным перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры по Украине вышли на критически важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Вечером 28 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа была инициирована американской стороной. Разговор продлился один час пятнадцать минут и начался с новогодних поздравлений.