Трамп не согласился с предположениями, будто РФ не настроена на мир на Украине

По словам республиканца, президент России Владимир Путин очень серьёзно настроен на урегулирование.
«Я думаю, Украина тоже провела очень мощные атаки», — отметил хозяин Белого дома, комментируя удары РФ по украинским оборонным предприятиям.
Ранее Дональд Трамп объяснил, зачем ему понадобился телефонный разговор с Владимиром Путиным перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры по Украине вышли на критически важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Вечером 28 декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа была инициирована американской стороной. Разговор продлился один час пятнадцать минут и начался с новогодних поздравлений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.