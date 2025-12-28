Глава Администрации президента Крутой раскрыл рабочий график Лукашенко на начало 2026 года

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» раскрыл мероприятия в рабочем графике Александра Лукашенко в самом начале 2026 года.
По словам Крутого, уже в январе, как и анонсировал Лукашенко, пройдет ряд серьезных мероприятий по военной сфере.
«Государственный секретариат Совета безопасности сейчас готовит данные мероприятия», — сказал Дмитрий Крутой.
Потом президент поедет на предприятие «Планар». Цель — узнать о реализации программы развития микроэлектроники до 2028 года, а также совместных проектов с Россией.
Первый квартал 2026-го — контрольный срок по наведению порядка в сельском хозяйстве Витебской области.
«Нужно навести порядок на животноводческих объектах, на наших мехдворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии, — говорит Крутой. — Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания нашего лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно».
