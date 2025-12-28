Трамп: урегулирование конфликта в Украине находится на финальных этапах

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса находится уже на заключительной стадии, сообщает ТАСС.
«Мне кажется, мы находимся на финальных этапах переговоров. Посмотрим. Иначе это (конфликт. — Прим. БЕЛТА) будет идти долгое время», — сказал он, принимая Владимира Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, Трамп выразил мнение, что и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят достичь мира.
«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — добавил он, уточнив, что не устанавливает крайних сроков по урегулированию конфликта.
Трамп также подтвердил намерение вновь позвонить Путину после своей встречи с Зеленским. «Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры», — сказал глава Белого дома. Также он намерен созвониться и с европейскими лидерами.
Кроме того, президент США выразил мнение, что европейские страны будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира в Украине после завершения конфликта.
Ранее стало известно, что Трамп созвонился с президентом Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине до встречи с Зеленским. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор длился 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. В ходе разговора оба лидера выразили заинтересованность продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского кризиса. -0-