Трамп: Урегулирование конфликта на Украине находится в финальной фазе

По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям.
В то же время Трамп выразил уверенность, что все «контуры» соглашения уже есть, а сама сделка отвечает интересам не только Киева, но и всех вовлечённых участников процесса.
«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп в ходе разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в блестящих возможностях для экономического партнёрства между США и Россией. Эти перспективы американский политик напрямую связал с окончанием боевых действий на Украине. Республиканец последовательно подчёркивал необходимость максимально быстрого завершения конфликта. Он утверждал, что после установления мира откроются значительные возможности для развития торгово-экономических связей Вашингтона как с Москвой, так и с Киевом.
