Трамп: Урегулирование конфликта на Украине находится в финальной фазе

Ранее Трамп в ходе разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в блестящих возможностях для экономического партнёрства между США и Россией. Эти перспективы американский политик напрямую связал с окончанием боевых действий на Украине. Республиканец последовательно подчёркивал необходимость максимально быстрого завершения конфликта. Он утверждал, что после установления мира откроются значительные возможности для развития торгово-экономических связей Вашингтона как с Москвой, так и с Киевом.