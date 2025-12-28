Трамп позвонит Путину второй раз после встречи с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами уточнил, что ~Путин и Трамп говорили час и 15 минут~, беседа носила дружеский, доброжелательный и деловой характер, а инициатором звонка стал глава США. Американский лидер признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным для урегулирования. При этом Трамп отметил впечатляющие перспективы экономического сотрудничества США с Россией и Украиной после окончания боевых действий. Он убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, а потому будет выстраивать переговоры с Зеленским соответствующим образом.