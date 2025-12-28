В сирийском Тартусе на фоне беспорядков власти ввели комендантский час

По данным Syria TV, в целях усиления позиций армия направляет дополнительные воинские контингенты и бронетехнику в провинции Латакия и Тартус. Напряжённость в регионе подтверждается сводками о жертвах: по последней информации, в ходе столкновений погибли три человека, более шестидесяти получили ранения.