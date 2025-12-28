Ричмонд
В сирийском Тартусе на фоне беспорядков власти ввели комендантский час

Власти сирийского города Тартус объявили о введении комендантского часа в связи с обострением обстановки и беспорядками. Об этом в эфире телеканала «Аль-Ихбария» сообщил губернатор Ахмед аш-Шами.

Источник: Life.ru

По данным Syria TV, в целях усиления позиций армия направляет дополнительные воинские контингенты и бронетехнику в провинции Латакия и Тартус. Напряжённость в регионе подтверждается сводками о жертвах: по последней информации, в ходе столкновений погибли три человека, более шестидесяти получили ранения.

Министерство внутренних дел Сирии заявило о намерении найти и привлечь к ответственности всех, кто причастен к нападениям на сотрудников силовых структур. Ведомство квалифицирует эти инциденты как серьёзные нарушения порядка и безопасности.

Ранее командующий внутренней безопасностью Латакии бригадный генерал Абдулазиз Хилал аль-Ахмад заявлял, что в сирийской провинции Латакия в ходе операции сил безопасности погибли три человека. Операция была направлена против ячейки, связанной с преступной группировкой «Сарайя аль-Джавад». Группировка готовила нападения на новогодние праздники и представляла прямую угрозу для мирного населения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

